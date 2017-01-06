Григорян: меня задевает то, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о работе Игоря Шалимова в «Краснодаре». Специалиста задевает то, как коллега по тренерскому цеху оказался в краснодарской команде.
«Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне (вывел «Звезду-2005» в финал Кубка УЕФА в 2009. — Прим. «Чемпионата»). А чего добился Шалимов в женском футболе — не знаю. Моё видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но задевает.
Почему? Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча», — цитирует Григоряна «Советский спорт».