Бывший тренер «Твенте»: Промес готов играть в любой лиге мира

Бывший тренер «Твенте» Эрик тен Хаг, работавший с Квинси Промесом в голландской команде, выразил мнение, что хавбек, ныне выступающий за московский «Спартак», готов к переходу в «Ливерпуль». Ранее в СМИ сообщалось, что красные интересуются футболистом сборной Нидерландов.
«Промес готов играть в любой лиге мира. Квинси очень силён психологически. У него есть сила воли. Он всегда умело обращался с мячом, но не всегда был достаточно силён физически. Поэтому он много времени проводит в тренажёрном зале. Он умён и знает, как достичь поставленных целей», — цитирует работающего в штабе «Утрехта» тен Хага ESPN FC.