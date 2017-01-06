«Зенит» на сборе в Дубае сыграет с китайским клубом «Чанчунь Ятай»

«Зенит» объявил ещё одного соперника по товарищеским матчам на первом тренировочном сборе в Дубае. Им стал китайский «Чанчунь Ятай».
«14 января «Зенит» встретится с немецким «Айнтрахтом», расположившимся после 16 туров Бундеслиги на четвёртом месте турнирной таблицы; 16 января — с китайским «Чанчунь Ятай», занявшим 12-е место по итогам сезона в Суперлиге; 18 января — с «Видеотоном», идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии; 20 января — с ташкентским «Локомотивом», действующим чемпионом Узбекистана», — информирует официальный сайт «Зенита».