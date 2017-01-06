Барцальи: Эвра думает только о футболе, остальное зависит от других людей

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнёра Патриса Эвра. СМИ сообщали, что Эвра может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсию».
«Он ведёт себя так же, как и обычно. Он один из тех игроков, которые много говорят в раздевалке и порой веселят партнёров. Он настоящий профессионал и думает только о футболе, остальное зависит от других людей», — сказал Барцальи в эфире Sky Sport Italia.
Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.