Бенитес: «Ньюкасл» не хочет продавать Митровича

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес сообщил, что клуб не хочет продавать форварда Александра Митровича, несмотря на его минимальную игровую практику.
«Существует много слухов и спекуляций о Митровиче, но мы не хотим его продавать. Мы должны проанализировать его положение и перспективы. В начале сезона мы хотели по максимуму задействовать его в кубковых матчах. Это важно для игроков, которые не играют в матчах чемпионата — так они получают шанс проявить себя», — цитирует Бенитеса Sportsmole.
В этом сезоне Чемпионшипа 22-летний серб провёл 14 матчей (4 — с первых минут) и забил три мяча.