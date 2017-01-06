Пиоли: первая игра после перерыва всегда несёт в себе высокий риск

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (8 января).
«Мы убеждены, что отлично подготовлены к этому матчу. Хотим победить в первой игре после паузы. Понятно, что из-за рождественского перерыва что-то может пойти не так, но мы готовы ко всему и хотим показать свой лучший футбол. Первая игра после перерыва важнее других, потому что всегда несёт в себе высокий риск.
Мы должны отнестись к „Удинезе“ с большим уважением, у них есть свои сильные стороны, и они доставили серьёзные проблемы многим командам», — цитирует Пиоли Football Italia.