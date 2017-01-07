Агуэро вышел на чистое третье место по голам в истории «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «горожан» за всю историю клуба. В матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (4:0, второй тайм) Агуэро на 50-й минуте забил четвёртый мяч команды, доведя личный бомбардирский счёт до 154 мячей.
28-летний аргентинец обошел Колина Белла по количеству забитых мячей в составе «горожан». Опережают его только Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».