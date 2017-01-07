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Экс-президент «Валенсии»: Г. Невилл — худший тренер, которого я когда-либо видел

7 января 2017, суббота. 01:25. Футбол
Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг очень нелестно отозвался об экс-наставнике команды Гари Невилле. По словам Ройга, Невилл — худший тренер в истории футбола.

«Что можно сказать о владельцах „Валенсии“ после такого назначения? Пришёл дилетант в лице Невилла и в итоге стал худшим тренером, которого я когда-либо видел», — приводит слова Ройга Daily Mail.

Невилл возглавил «Валенсию» в декабре 2015 года, не имея до этого опыта тренерской работы. При нём «летучие мыши» выиграли лишь 3 матча чемпионата Испании из 16. В марте 2016 года Невилл был отправлен в отставку.
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия Гари Невилл
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