Экс-президент «Валенсии»: Г. Невилл — худший тренер, которого я когда-либо видел

Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг очень нелестно отозвался об экс-наставнике команды Гари Невилле. По словам Ройга, Невилл — худший тренер в истории футбола.
«Что можно сказать о владельцах „Валенсии“ после такого назначения? Пришёл дилетант в лице Невилла и в итоге стал худшим тренером, которого я когда-либо видел», — приводит слова Ройга Daily Mail.
Невилл возглавил «Валенсию» в декабре 2015 года, не имея до этого опыта тренерской работы. При нём «летучие мыши» выиграли лишь 3 матча чемпионата Испании из 16. В марте 2016 года Невилл был отправлен в отставку.