«Интер» намерен избавиться от Кондогбиа и заполучить Луиса Густаво

Во время зимнего трансферного окна «Интер» попытается избавиться от полузащитника Жоффрея Кондогбиа, сообщает Football Italia. Кондогбиа перешёл в миланский клуб из «Монако» летом 2015 года за € 31 млн, однако ожиданий не оправдал. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего француза 9 матчей в Серии А. В связи с этим «Интер» готов отдать Кондогбиа в аренду с правом выкупа за сумму около € 17 млн.
После этого нерадзурри попробуют заполучить Луиса Густаво из «Вольфсбурга», который является основной трансферной целью миланского клуба. «Волки» готовы рассмотреть уход бразильца в аренду с правом выкупа. Контракт Луиса Густаво с немецким клубом истекает летом 2018 года.