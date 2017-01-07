«Рома» попытается заполучить Фегули уже в январе

Руководство «Ромы» ведёт переговоры с «Вест Хэм Юнайтед» по поводу перехода алжирского полузащитника Софьяна Фегули. Как сообщает Calciomercato, римляне хотят заполучить 27-летнего футболиста уже в январе. Речь идёт об аренде на полгода с опцией выкупа примерно за € 13 млн.
Фегули перешёл в «Вест Хэм» из «Валенсии» на правах свободного агента летом 2016 года, однако к этому моменту провёл за «молотобойцев» всего 555 минут во всех турнирах. В «Роме» надеются, что Фегули сможет заменить Мохамеда Салаха, который вскоре отправится защищать цвета сборной Египта на Кубке африканских наций. Фегули не вошёл в заявку сборной Алжира на данный турнир.