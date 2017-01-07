Мертенс: Роналду не пугает «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс признался, что ему импонирует футбол, который команде привил Маурицио Сарри. Бельгиец также заявил, что неаполитанцы не боятся мадридского «Реала», с которым им предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, и лидера «сливочных» Криштиану Роналду,
«Мне очень нравится футбол, который прививает Сарри. Мы постоянно атакуем и всегда знаем, что должны делать с мячом. Мне бы хотелось вновь играть в центре нападения, но таков выбор тренера — он ставит меня на фланг.
«Реал»? Мы становимся большим клубом. Роналду нас не пугает», — приводит слова Мертенса Football Italia.