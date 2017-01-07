Стоунс: особенно рад, что «Манчестер Сити» сыграл с «Вест Хэмом» на ноль

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. На счету Стоунса — заключительный гол в матче.
«Если честно, я ждал этого гола очень долго. Должен был забивать в нескольких предыдущих играх, но мне приятно сделать это в кубковой встрече. Мы показали хороший контроль мяча, что и оказало решающее влияние на результат. Мы немного изменили схему, сыграв с „даймондом“ в центре поля. В целом, это была очень хорошая игра. Конечно, как защитник я особенно рад, что мы сыграли на ноль, что „Ман Сити“ удаётся не так часто», — приводит слова Стоунса официальный сайт «горожан».