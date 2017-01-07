Лэмпард: у меня есть варианты для продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард, который является свободным агентом после ухода из американского «Нью-Йорк Сити» в конце прошлого года, сообщил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.
«У меня есть варианты для продолжения карьеры. Продолжаю поддерживать форму, так как это будет необходимо, если придётся снова играть. К счастью, у меня была долгая и хорошая карьера, а сейчас остаётся принять в ней последнее правильное решение. Это важно, но я спокоен относительно того, как всё сложится в зимнее трансферное окно. Посмотрим», — цитирует Лэмпарда Daily Star.