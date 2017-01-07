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Лэмпард: у меня есть варианты для продолжения карьеры

7 января 2017, суббота. 11:36. Футбол
Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард, который является свободным агентом после ухода из американского «Нью-Йорк Сити» в конце прошлого года, сообщил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.

«У меня есть варианты для продолжения карьеры. Продолжаю поддерживать форму, так как это будет необходимо, если придётся снова играть. К счастью, у меня была долгая и хорошая карьера, а сейчас остаётся принять в ней последнее правильное решение. Это важно, но я спокоен относительно того, как всё сложится в зимнее трансферное окно. Посмотрим», — цитирует Лэмпарда Daily Star.
Источник: Daily Star Сообщить об ошибке
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Фрэнк Лэмпард
Новости. Футбол
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