Реми впервые за полгода сыграет в составе «Кристал Пэлас» в матче Кубка Англии

Нападающий «Челси» Лоик Реми, который нынешний сезон АПЛ на правах аренды проводит в «Кристал Пэлас», сыграет свой первый официальный матч в составе команды. Форвард выйдет на поле в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии с «Болтон Уондерерс», который состоится сегодня, 7 января. Начало встречи – 18:00 мск.
«Конечно, он не сыграет на уровне всех своих возможностей после того, как пропустил столько времени. Надеюсь, Реми хорошо отработает сегодня. Он отыграет не полный матч», — цитирует главного тренера «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса Squawka.
Реми получил травму 8 сентября на тренировке. Врачи прогнозировали возвращение футболиста через два месяца, однако его реабилитация затянулась.