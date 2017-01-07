Моуринью: «МЮ» играл не лучше, чем в некоторых матчах, которые мы не выиграли

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от разгрома «Рединга» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу манкунианцев.
«Мы играли хорошо, но не лучше, чем в некоторых матчах, которые мы не выиграли. Такие уверенные победы очень важны для создания атмосферы в команде.
Я счастлив, потому что это была профессиональная работа с первой же минуты. Мы знали, что „Рединг“ может создать трудности, особенно если позволить им комфортно войти в игру. Рад был увидеть, что некоторые из тех игроков, кто не имеет стабильной игровой практики, находятся в хорошей форме. Значит, я могу рассчитывать на них в оставшейся части сезона», — цитирует Моуринью BBC.