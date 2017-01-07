«Брюгге» может отдать перешедшего из ЦСКА Страндберга в аренду «Вестерло»

Нападающий «Брюгге» Карлос Страндберг, перешедший на днях в команду из московского ЦСКА, может быть отдан в аренду «Вестерло», выступающему, как и «Брюгге», в чемпионате Бельгии. Клубы ведут переговоры о переходе 20-летнего футболиста, сообщает Het Nieuwsblad.
Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм заявил, что Страндбергу может не хватить места в команде, но в случае хорошей адаптации он останется.
«Дело в том, что у нас уже есть три центральных нападающих. В конце января мы вместе с руководством решим, что делать с Карлосом. Возможно, в ближайшие недели он хорошо адаптируется и мы его оставим», — цитирует Прюдомма Voetbal Nieuws.
«Вестерло» после 21 сыгранного матча идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице бельгийского первенства. «Брюгге» занимает первую строчку.