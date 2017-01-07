Экс-тренер «Крыльев» Кауберх: мне очень понравилось в России

Тренер по физподготовке Барт Кауберх, который в конце 2016 года покинул «Крылья Советов», поблагодарил игроков, болельщиков и руководство клуба из Самары.
«Я очень рад, что 2,5 года назад вместе Франком Веркотереном пришёл в „Крылья Советов“, где мы многого достигли. Я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к этому клубу, — руководство, болельщиков. Отдельную благодарность хочу выразить каждому из игроков „Крыльев“. Мне очень понравилось в России», — сказал Кауберх в интервью Voetbalnieuws.