Марадона: мне не в чем упрекнуть Тевеса из-за его переезда в Китай

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поделился мнением о переходе своего соотечественника Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа». В Китае 32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.
«Тевес сделал то, что должен был сделать. Мы, фанаты „Бока Хуниорс“, должны отблагодарить его за недавнее возвращение в клуб, но теперь он уехал в Китай. Карлитос никого не обманул или разочаровал, он просто принял предложение, и мне не в чем его упрекнуть», — цитирует Марадону Ole.