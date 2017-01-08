«Севилья» разгромила «Реал Сосьедад» и обошла «Барселону» в таблице Примеры

«Севилья» разгромила «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
На 25-й минуте Виссам Бен-Йедер открыл счет. Четыре минуты спустя Бен-Йедер удвоил преимущество «Севильи». В середине второго тайма Пабло Сарабия забил третий мяч в ворота хозяев, а на 83-й минуте Бен-Йедер оформил хет-трик.
«Севилья» (36 очков) обошла «Барселону» (34) и поднялась на второе место, сыграв на матч больше. У лидирующего в таблице «Реала» (40) также есть игра в запасе. «Реал Сосьедад» (29) идет шестым.