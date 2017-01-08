Наталья Шустикова: уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий

Наталья Шустикова, вдова бывшего тренера ЦСКА Сергея Шустикова рассказала о том, как он в 2014 году покидал московский клуб и его отношениях с Леонидом Слуцким, с которым они проработали вместе также в «Москве» и «Крыльях Советов».
«Для Серёжи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Серёжа обронил: «Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…»
Исходила ли идея уводить Шустикова от Гинера? Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Серёжа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Серёжа звонил, писал СМС – бесполезно. Тот не реагировал. Потом сменил номер.
Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: «Сожалею, что не возобновили общение…» Так что мешало?! Все попытки Серёжи связаться с ним ни к чему не привели. Единственный звонок был после скандала с Васей Уткиным на «Эхе Москвы». Серёжа полагал, что за этими высказываниями стоит Слуцкий.
В эфире прозвучала деталь, о которой знал только он: «Я же с ним делился…» Слуцкий сразу набрал с незнакомого телефона: «Это не я». Серёжа усмехнулся: «Больше некому». Да и зачем звонить, оправдываться, если ты ни при чем?
Они девять лет работали вместе – в «Москве», «Крыльях», ЦСКА. Почему дороги разошлись? Все эти годы футбольный мир обсуждал, что замены в ЦСКА делает Шустиков, главный тренер без него не способен шагу ступить. Проснулась ревность. Плюс Слуцкому дули в уши, дескать, будь мужиком, бери уже ответственность на себя. Начались споры на пустом месте, нелепые претензии. Серёжа сказал: «Я перестал его понимать…» Как было с теми же заменами? Он смотрел футбол в стороне от скамейки. Слуцкий подзывал, обменивались впечатлениями. Пока однажды не сообщил: «Во время матча ко мне не подходи!»
Сергей пожал плечами: «Разве не вы меня всегда зовете?» У Серёжи был особенный взгляд на футбол. Про него говорили, что видит игру в формате 3D. Слуцкий это очень ценил. Взвалил на Серёжу колоссальный объём работы. Просмотр футболистов, нарезка игр соперника, разминка… Но самое главное – именно он управлял атмосферой в команде. Наводил мосты с игроками, был для них непререкаемым авторитетом. Серёжина мама говорила, что ещё в в школе психолог после общения с ним вынес заключение – неформальный лидер. Он действительно притягивал к себе людей, умел их зажечь.
Бывало, советовал: «Викторыч, в этой ситуации нужно пойти на конфликт с игроком! Дисциплина превыше всего!» Но Слуцкому проще пригласить футболиста на обед в ресторан, чем ввязываться в открытый конфликт.
Если вина Сергея в том, что привело к увольнению? Всё сводят к одному – мол, нарушал режим. Поверьте, тема чересчур раздута. В этом плане Серёжа был адекватный. О некоторых моментах умолчу, у меня нет доказательств. Так что подозрения оставлю при себе.
В частности, речь о нашумевшей истории в Пльзене на матче Лиги чемпионов с „Викторией“. Есть вопросы к людям из ЦСКА… Да, по молодости он мог сорваться, похулиганить. С возрастом потребности в этом не испытывал. Даже после увольнения не выпивал. Но шлейф тянулся. Серёжа злился: «Ощущение, будто многие ждут не дождутся, когда напьюсь и где-то нарисуюсь…», — цитирует Наталью Шустикову «Спорт-экспресс».