Хендерсон: Кубок Англии по важности ничем не отличается от АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча против «Плимут Аргайл» в 1/32 финала Кубка Англии. Игра начнётся сегодня в 16:30 мск.
«Все часто раздумывают над тем, так ли важен Кубок Англии. Я считаю, что этот турнир по важности ничем не отличается от Премьер-лиги. Для нас приоритетом стоит каждый следующий матч в календаре. Мы понимаем, что, выступая за „Ливерпуль“, каждый несёт ответственность за свою игру. Кто бы ни вышел на поле сегодня против „Плимута“, его отношение к делу должно быть на высшем уровне», — цитирует Хендерсона официальный сайт красных.