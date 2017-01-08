«Барселона» готова платить Срне € 2 млн в год

«Барселона» продолжает переговоры о трансфере защитника «Шахтёра» Дарио Срны. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на хорватские СМИ, сине-гранатовые предлагают хорвату зарплату € 2 млн в год — половину нынешнего оклада Срны в «Шахтёре».
Сообщается, что капитан «горняков» готов встретиться с руководством «Барселоны» и обсудить условия перехода. Срна рассчитывает на полуторагодичный контракт с каталонским клубом.
В нынешнем сезоне 34-летний защитник провёл в чемпионате Украины 13 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.