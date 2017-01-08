Конте: надеюсь, жена этого не услышит, но футбол — это наша жизнь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы.
«Фергюсон и Венгер — два монстра, два великих тренера. Сэр Алекс Фергюсон — пример для меня, Арсен Венгер — тоже. Надеюсь, что я ещё далек от завершения тренерской карьеры — лет на 10 меня хватит.
Мне уже 47. Надеюсь, моя жена этого не услышит, но футбол — это наша жизнь. Именно благодаря этому мы остаёмся востребованными. В тот момент, когда футбол перестает быть нашей жизнью, мы, вероятно, умираем как тренеры», — цитирует Конте Mirror.