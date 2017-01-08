Анчелотти: надеюсь, Тьяго Алькантара будет готов к первому матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил надежду, что полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, который досрочно завершил сбор в Дохе из-за травмы бедра, сумеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (15 февраля).
«Обидно, но такие вещи могут случиться с каждым. Я надеюсь, что он не пропустит слишком много времени. Возможно, через три недели он уже будет готов. В ближайшее время Тьяго пройдёт обследование в Мюнхене. Я надеюсь, что он сможет сыграть против «Арсенала», — цитирует Анчелотти Goal.