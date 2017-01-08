Сампаоли: я очень рад второму месту «Севильи» в лиге трёх команд

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал разгром «Реала Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
«Мы ответили за ужасную игру в первом тайме матча с „Реалом“. „Реал Сосьедад“ остаётся нашим прямым конкурентом в оставшейся части сезона, хоть сейчас „Севилья“ и поднялась на второе место. Если бы мы не играли в защите так здорово, „Реал Сосьедад“ обязательно нашёл бы возможность забить, как делал это в матчах с другими командами.
Я очень рад второму месту „Севильи“ в лиге трёх команд, как часто говорят о Примере», — цитирует Сампаоли Football Espana.