Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана, сообщает AP. 63-летний специалист принял такое решение в связи с отсутствием, по его мнению, поддержки со стороны федерации футбола страны.
Отметим, что Кейруш пытается покинуть пост национальной команды уже не в первый раз. В апреле 2015 года стало известно, что у него возникли проблемы с налоговой службой Ирана, в связи с чем он решил оставить пост наставника сборной, однако позже глава иранской федерации футбола Али Кафашиан сообщил, что всё разрешилось положительно и Карлуш продолжил свою работу.
Кейруш возглавил сборную Ирана в 2011 году и квалифицировался с ней на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Его контракт был рассчитан до ЧМ-2018, который пройдёт в России.