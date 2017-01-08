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Агент Ракицкого: интерес «Зенита» к Ярославу уже неактуален

8 января 2017, воскресенье. 19:30. Футбол
«Зенит» интересовался защитником донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Ярославом Ракицким, однако на данный момент вопрос перехода неактуален. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«Думаю, это уже неактуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет.

Что касается другого моего клиента, Филиппа Будковского из „Анжи“, на данный момент он остаётся игроком „Анжи“, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же „Уфой“ до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», — цитирует агента ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Зенит Шахтёр Донецк Филипп Будковский Ярослав Ракицкий Футбольные агенты
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8 января 2017, воскресенье
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