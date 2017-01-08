«Бетис» продлил безвыигрышную серию «Леганеса»

«Бетис» выиграл у «Леганеса» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Леганес» не знает побед на протяжении пяти матчей турнира.
В дебюте второго тайма Рубен Кастро открыл счёт. На 85-й минуте Кристиано Пиччини удвоил преимущество «Бетиса».
«Бетис», набравший 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес», имеющий в активе 16 баллов, — 16-й, от зоны вылета его отделяют четыре очка.