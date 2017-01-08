Тренер «Плимута»: я не мог требовать от команды большего в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Плимут Аргайл» Дерек Адамс поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы очень хорошо оборонялись. Команда отдала „Ливерпулю“ мяч, но всё равно создала несколько хороших моментов. Мы не пропустили в первом тайме, это имело огромное значение. Все понимали, что „Ливерпуль“ прибавит после перерыва, ни в коем случае нельзя было пропустить в дебюте второго тайма. Мы справились, что добавило игрокам веры в себя.
Кое в чём мы могли действовать лучше, но мне грех требовать от команды чего-то большего», — цитирует тренера BBC.