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Каспер Шмейхель получил приз лучшему футболисту Дании за 2016 год

8 января 2017, воскресенье. 21:13. Футбол
Голкипер «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель получил приз лучшему футболисту страны за 2016 год. Шмейхель впервые удостоился этой награды.

«Очень горд и счастлив, потому что был признан лучшим игроком Дании за 2016 год», — написал Шмейхель в «Твиттере».




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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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