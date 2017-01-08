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Каспер Шмейхель получил приз лучшему футболисту Дании за 2016 год
8 января 2017, воскресенье. 21:13.
Футбол
Голкипер «Лестер Сити» и сборной Дании
Каспер Шмейхель
получил приз лучшему футболисту страны за 2016 год. Шмейхель впервые удостоился этой награды.
«Очень горд и счастлив, потому что был признан лучшим игроком Дании за 2016 год», — написал Шмейхель в «Твиттере».
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тут
.
Источник:
«Чемпионат»
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