Почеттино: потребовалось много терпения, чтобы взломать оборону «Астон Виллы»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Астон Виллой» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шпор».
«В Кубке Англии всегда тяжело. Мы сумели победить организованную и обученную команду, хотя это было непросто. Потребовалось много терпения, чтобы взломать оборону „Астон Виллы“. Это была хорошая возможность для многих игроков, чтобы показать их мастерство. Я рад за тех, кто получил шанс и сумел проявить себя. При счёте 0:0 мы немного изменили схему игры, после чего был забит первый мяч», — цитирует Почеттино BBC.