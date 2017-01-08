Брюс: «Астон Вилле» из-за «Тоттенхэма» пришлось пробежать миллион с лишним миль

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шпор».
«Пришлось много защищаться и пробежать миллион с лишним миль, потому что „Тоттенхэм“ очень хорош. У нас был большой шанс, но не получилось использовать его. Меня расстроил первый гол: у „шпор“ не было моментов, а потом обычная подача, с которой мы не сумели справиться, и уже 0:1.
Сэм Джонстон — очень хороший молодой голкипер, дадим ему шанс играть в каждом матче», — цитирует Брюса BBC.