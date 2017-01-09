«Реал» и «Барселона» нацелились на игрока «Тоттенхэм Хотспур» Алли

Мадридский «Реал» и «Барселона» проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, сообщает Mirror.
В испанских грандах впечатлены игрой этого футболиста в нынешнем сезоне: по итогам 20 туров чемпионата Англии Алли принял участие в 19 матчах, став автором 10 голов и 1 результативной передачи.
Действующий контракт Алли с английским клубом в силе до лета 2021 год, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 81,5 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Алли заинтересованы несколько китайских клубов, готовых платить ему € 1 млн в неделю.