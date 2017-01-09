Джеррард нанёс неожиданный визит болельщице, страдающей от рака

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард навестил юную болельщицу мерсисайдцев, у которой был диагностирован рак мозга. Об этом сообщает Mirror.
Джеррард побывал в доме 11-летней Чарли, которая и не подозревала о прибытии бывшего полузащитника. Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп написал рождественское письмо другой смертельно больной болельщице красных.
Что касается юной Чарли, то в ближайшее время она вместе с семьёй отправится в Германию на пробное лечение.
Видео можно посмотреть тут.