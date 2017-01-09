Ал. Миранчук: остаюсь ли я в «Локо»? Без комментариев – это позиция моя и клуба

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о прохождении медицинского обследования, а также прокомментировал ситуацию по поводу продления контракта с клубом, срок которого истекает летом.
«Все обследования прошли, ждём результата. Есть специальные программы, которые даются на время отпуска, и те, кто их выполняет, чувствуют себя хорошо. Я получил программы и от клуба, и от сборной. Старался всё выполнять, поэтому во время теста на беговой дорожке чувствовал себя комфортно. Принципиальных различий между этими программами нет, просто тренеры видят по-разному, кому и где надо прибавить.
В чём нужно прибавить «Локомотиву»? Всегда есть к чему стремиться. Из команды ещё никто никуда не ушёл, поэтому будем смотреть ближе к чемпионату, когда соберёмся и пройдём сборы. Остаюсь ли я в клубе? Без комментариев – это общая позиция моя и клуба», – передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.