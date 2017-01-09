Созин выступает против расширения количества участников ЧМ до 48 сборных

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном расширении чемпионата мира до 48 сборных. Ранее в СМИ сообщалось, что 10 января ФИФА может объявить о расширении количества участников чемпионата мира 2026 года до 48. Предполагается, что на чемпионате мира будет 16 групп по 3 сборных. От Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.
«Я против расширения количества участников чемпионата мира до 48 сборных. Кубок мира – это турнир, в котором участвуют сильнейшие сборные по спортивному показателю, а не по региональному. Правильно сказал Вячеслав Иванович Колосков про Андорру и Таиланд. Массовость на ЧМ – зло. Увеличение количества участников на чемпионате Европы? Да, мы увидели Уэльс и Исландию. Но не факт, что эти сборные пробьются на чемпионат мира.
Мы не найдём таких стран, где будут одновременно играть 48 команд. А проводить турнир в разных странах, как это будет на чемпионате Европы в 2020-м, для меня не понятно. Зачем такое выдумывать? Я вообще за то, чтобы на чемпионате мира играло 24 сборных, а не 32, как сейчас», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.