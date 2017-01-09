Марадона: я в восторге от идеи Инфантино расширить ЧМ до 48 команд

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поделился мнением о возможном расширении числа участников финальной части чемпионата мира до 48 команд. Эту идею предложил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Я в восторге от инициативы Джанни Инфантино, она даст возможность командам, которые начали бы отборочный турнир, понимая, что у них нет никаких шансов попасть на чемпионат мира. Это даст каждой стране мечту и оживит страсть к футболу. Думаю, это фантастическая идея», — цитирует Марадону в своем «твиттере» журналист BBC Ричард Конвей.