Карпин: я — в сборной Беларуси? Впервые слышу

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост наставника сборной Беларуси. Ранее сообщалось, что представители Карпина предложили свои услуги белорусской национальной команде.
«Я — в сборной Беларуси? Без понятия, первый раз об этом слышу», — цитирует Карпина «Лайф».
В последнее время Карпин работал футбольным экспертом на телевидении. В качестве главного тренера он дважды привёл «Спартак» к серебряным медалям РФПЛ, а после этого работал в «Мальорке» и «Армавире».