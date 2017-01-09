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Карпин: я — в сборной Беларуси? Впервые слышу

9 января 2017, понедельник. 22:10. Футбол
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост наставника сборной Беларуси. Ранее сообщалось, что представители Карпина предложили свои услуги белорусской национальной команде.

«Я — в сборной Беларуси? Без понятия, первый раз об этом слышу», — цитирует Карпина «Лайф».

В последнее время Карпин работал футбольным экспертом на телевидении. В качестве главного тренера он дважды привёл «Спартак» к серебряным медалям РФПЛ, а после этого работал в «Мальорке» и «Армавире».
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Футбол Валерий Карпин
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9 января 2017, понедельник
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