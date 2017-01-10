«Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании

«Валенсия» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 3:3. «Осасуна» прервала серию из шести поражений в турнире подряд.
У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, у гостей — Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя, ещё один мяч в свои ворота отправил Риера.
«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании и имеет игру в запасе. «Осасуна» (8) идёт последней.