Моуринью: надеюсь, Силва выиграет с «Халлом» все матчи, кроме трёх

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал нового наставника «Халл Сити» Марку Силву, который тоже является гражданином Португалии. «МЮ» сыграет с «тиграми» 10 января в полуфинале Кубка лиги.
«В Португалии он известен как один из лучших молодых тренеров. Затем он отправился в Грецию, и никто не знает, чего он там добился. Никто не знает, что он стал там чемпионом, а теперь получил большой вызов. Для него это большая возможность, так что, я надеюсь, он проиграет в трёх матчах с „МЮ“ и выиграет во всех остальных.
Он двигался вперёд поступательно: маленький клуб в Португалии, „Спортинг“, потом чемпионство с „Олимпиакосом“ и вот теперь АПЛ. Он опытный и зрелый специалист, несмотря на возраст», — цитирует Моуринью Sky Sports.