Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: надеюсь, Силва выиграет с «Халлом» все матчи, кроме трёх

10 января 2017, вторник. 00:39. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал нового наставника «Халл Сити» Марку Силву, который тоже является гражданином Португалии. «МЮ» сыграет с «тиграми» 10 января в полуфинале Кубка лиги.

«В Португалии он известен как один из лучших молодых тренеров. Затем он отправился в Грецию, и никто не знает, чего он там добился. Никто не знает, что он стал там чемпионом, а теперь получил большой вызов. Для него это большая возможность, так что, я надеюсь, он проиграет в трёх матчах с „МЮ“ и выиграет во всех остальных.

Он двигался вперёд поступательно: маленький клуб в Португалии, „Спортинг“, потом чемпионство с „Олимпиакосом“ и вот теперь АПЛ. Он опытный и зрелый специалист, несмотря на возраст», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Халл Сити Жозе Моуринью Марку Силва
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
00:51 Девич: не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду
00:42 Лам: у «Баварии» уже давно не было такого явного шанса снова выиграть ЛЧ
00:41 «Лидс» одержал волевую победу над «Кембриджем», вышел в 1/16 финала Кубка Англии
00:39 Моуринью: надеюсь, Силва выиграет с «Халлом» все матчи, кроме трёх
00:35 «Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании
00:34 Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин и Логашов будут работать с «молодёжкой» «Локо»
00:25 Сёмин вызвал на первый сбор «Локомотива» 28 игроков
00:20 Вице-президент «Барселоны»: мы ценим состояние своих игроков, им нужен был отдых
9 января 2017, понедельник
23:56 Президент «Лиона»: мы отвергли предложение «Ювентуса» по Толиссо
23:50 Акинфеев назвал лучшим тренером года Клоппа, Черчесов — Сантуша
23:49 Пуйоль: мы должны оставить судей в покое и дать им нормально работать
23:38 Комитет по строительству: смета стадиона «Крестовский» не увеличилась
23:32 Сафарьян: представители Карпина и Шустера в белорусскую федерацию не обращались
23:27 Ремчуков: в культурной столице должен быть не стадион, а стадионище
23:24 Нойер и Лёв проигнорировали Месси и Роналду при выборе лучшего игрока года
23:12 Руни и Саутгейт не включили Месси в тройку при выборе лучшего игрока года
23:03 Лонгория: поздравляю Криштиану Роналду с титулом лучшего игрока 2016 года
23:03 Роналду лучшим игроком 2016 года выбрал Бэйла, Месси — Суареса
22:59 Сальгадо: только у одного человека был такой характер победителя, как у Роналду
22:47 Футболисты Бундеслиги назвали Обамейянга лучшим игроком первого круга
22:45 Видео церемонии вручения награды лучшему игроку 2016 года Криштиану Роналду
22:41 Иньеста извинился за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии в Цюрихе
22:29 Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев — Месси
22:28 Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии
22:16 Крауч продлил контракт со «Сток Сити» до лета 2018 года
22:10 Карпин: я — в сборной Беларуси? Впервые слышу
22:06 В «Анжи» планируют платить игрокам не более 1 млн рублей в месяц
22:05 Роналду: жаль, что представителей «Барселоны» тут нет, но это объяснимо
21:51 Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
21:46 Американка Карли Ллойд — лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА
21:42 Раньери: в 65 лет всё для меня только начинается
21:40 Фаиз Субри получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
21:26 Клаудио Раньери — лучший тренер года по версии ФИФА
21:23 «Атлетико Н», уступивший трофей «Шапекоэнсе», получил приз за честную игру
21:12 Игроки символической сборной ФИФА сделали селфи с Евой Лонгорией
20:55 Исинбаева вручила приз болельщикам «Боруссии» Д и «Ливерпуля» на церемонии ФИФА
20:46 Объявлена символическая сборная 2016 года по версии ФИФА
20:44 Роналду прибыл на церемонию ФИФА с моделью Джорджиной Родригес
20:41 Зума: возвращение на поле после травмы стало для меня моментом гордости
20:37 Чорлука на первом сборе «Локомотива» будет тренироваться индивидуально
20:33 Тульский «Арсенал» может перенести сбор из Турции в Испанию
20:29 Матч «Пескара» — «Фиорентина» перенесён на 1 февраля
20:22 Рибери: у не готовой на 100 % «Баварии» не будет шансов в матчах с «Арсеналом»
20:16 Директор по маркетингу «Гамбурга» пропал без вести
20:09 Карпин может возглавить сборную Беларуси
Все новости RSS
Кто достоин звания лучшего тренера мира 2016 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+