Сборная Санкт-Петербурга победила команду Ирана на мемориале Гранаткина

В Санкт-Петербурге состоялись матчи 2-го игрового дня мемориала Валентина Гранаткина – 2017. Сборная Санкт-Петербурга победила команду Ирана со счётом 2:1.
Санкт-Петербург: Федосов, Алоян, Олишевский, Петров, Синяк, Бойцов, Ястимов, Вартанян (Поворов, 90), Гусейнов (Колдунов, 46), Казаков (Левин, 67), Суконкин (Культинов, 73).
Литва одолела Азербайджан (2:1), а в матчах Словакия — Казахстан и Молдова — Словения зрители голов не увидели.
Мемориал Гранаткина. День 2-й.
Санкт-Петербург – Иран 2:1 (1:1)
Голы: Бойцов, 22 (1:0). Юнес, 29 (1:1). Казаков, 65 (2:1).
Литва – Азербайджан 2:1 (1:0)
Голы: Пауликас, 44 (1:0). Оксуз, 53 (1:1). Уткус, 58 (2:1).
Словакия — Казахстан 0:0
Молдова – Словения 0:0