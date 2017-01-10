«Спортинг» недоволен судьёй после игры, в которой был забит курьёзный гол

Футболисты «Браги В», среди которых был и экс-нападающий «Динамо» Андрей Панюков, быстро сориентировались, разыграли свободный удар и провели атаку, завершившуюся голом, который уже точно был засчитан. В итоге «Брага» одержала победу со счётом 2:1.
«Мне больно об этом говорить. Судьи создали первый гол „Браги“. Мои парни были лучше в первом тайме, создавали моменты, но не могли забить. Игра сегодня был полностью испорчена. Это было ужасно», — сказал после игры наставник «Спортинга B» Жоао де Деус.