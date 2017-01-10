Киммих думает, что Роналду не стоит переходить в китайский клуб

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих думает, что нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду не следует переходить в один из китайских клубов. Недавно СМИ распространили информацию, что этот клуб предлагает Роналду зарплату в размере € 100 млн в год.
«Мне кажется, что столько денег он и потратить не сможет. Чего он до сих пор не делал, что может сделать за такие деньги? Я сам придерживаюсь той точки зрения, что настоящего футболиста в первую очередь должны привлекать спортивные вызовы, а не финансы», — приводит слова Киммиха tz.