Футболист из Нигерии попросил у Деда Мороза пройти просмотр в «Урале»

Пресс-служба «Урала» рассказала об итогах работы почты футбольного Деда Мороза. Ящик для пожеланий был установлен в ледовом городке, а все пожелания должны были быть обязательно связаны с футболом.
«За новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет. В письмах адресанты рассказывали свои футбольные истории, кто-то играет в дворовой команде, кто-то много лет является футбольным фанатом.
Также в почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая „Снегурочка“ просит взять на просмотр талантливого игрока», — цитирует E1 пресс-службу «Урала».
Отмечается, что игрока, скорее всего, позовут для участия в одной из тренировок. Накануне «Урал» вышел из отпуска и приступил к занятиям.