Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ до 48 команд

Совет ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Информация появилась на официальной странице ФИФА в "твиттере".
Решение было принято на заседании в Цюрихе, которое состоялось 10 января. В силу новый формат вступит на чемпионате мира 2026 года. Члены совета единогласно проголосовали за нововведение.
Согласно новому формату, 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.