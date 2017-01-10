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«Крылья Советов» назвали соперников на втором сборе

10 января 2017, вторник. 12:51. Футбол
Определились команды, с которыми «Крылья Советов» проведут контрольные матчи на втором зарубежном сборе. 29 января соперником самарской команды будет словацкий клуб «Шпорт» из Подбрезова, занимающий второе место в национальном чемпионате.

Следующую игру самарцы сыграют 2 февраля с футбольным клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины, занимающим третье место в первенстве. Третий матч «Крылья Советов» проведут с «Шерифом» из Тирасполя, идущим на втором месте чемпионата Молдавии. Как сообщает официальный сайт «Крыльев», эта игра состоится 6 февраля. Второй сбор самарцы проведут в Турции с 25 января по 7 февраля.
Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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