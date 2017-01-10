Хохлов возглавил «Динамо-2», в штаб вошли Никифоров и Плотников

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв представил команде «Динамо-2» Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера. На этом посту 41-летний специалист сменил Сергея Чикишева, который займётся методической работой в Академии «Динамо» им. Л.И.Яшина. В тренерский штаб Хохлова войдут Юрий Никифоров и тренер вратарей Евгений Плотников.
«Конечно, очень рад, что возвращаюсь в «Динамо» — клуб, который стал для меня родным домом. Прихожу с хорошим настроением и желанием вернуться к тренерской работе. Помогать в «Динамо-2» мне будут Плотников Евгений Анатольевич, я думаю, его никому представлять не надо – он займётся работой с вратарями, и Никифоров Юрий Валерьевич в качестве моего ассистента», — цитирует Хохлова пресс-служба «Динамо».
Хохлов провёл в составе «Динамо» в 2006-2010 годах 147 матчей, забил 16 голов, выиграл с командой бронзовые медали (2008 год). Работал в тренерских штабах первой и молодёжной команды бело-голубых. Под руководством Хохлова резервисты «Динамо» дважды выигрывали золотые медали первенства дублеров – в сезонах 2013/14 и 2014/15.