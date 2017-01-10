Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается

10 января 2017, вторник. 15:37. Футбол
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением относительно трансферной кампании «Спартака».

«Спартак» почувствовал, что в этом году может стать чемпионом. И Федун соглашается на любые трансферные варианты, которые ему сейчас предлагают. Но мне непонятна ситуация, при которой красно-белые хотят приобрести Луиса Адриано и Эменике. И это при живом Зе Луише, не проданных Попове с Мельгарехо, а также молодых ребятах, которые также рассчитывают получить игровое время. При нынешнем лимите три иностранца на одну позицию – это перебор. Луис Адриано – это не Халк, но по уровню близок к нему.

В «Спартаке» говорят, что взяли из «Амкара» Георгия Джикию в обойму. Но как по мне – это игрок основного состава, который реально усилит команду и освободит место на поле для лишнего легионера. Мне Джикия очень нравится, специально смотрел несколько его игр. Может, Черчесов сказал ему что-то эдакое? Мало кто знал о нём до того, как Черчесов вызвал его в сборную. Сейчас парень выделяется на фоне других, в матче с ЦСКА так и вовсе был лучшим. Хотя конечно, свою роль тут сыграл и Гаджиев.

Что касается Селихова, то его взяли скорее для глубины состава. Мне понятна кандидатура Самедова. Особенно на фоне постоянных слухов об уходе Промеса. Даже если Квинси останется, Александр значительно расширит диапазон действий в атаке, может, голландца будут использовать на другом фланге или даже на позиции плеймейкера. По именам «Спартак» усиливается хорошо. Так же поступает в РФПЛ только «Зенит». Наверное, эти два клуба и будут бороться за чемпионство.

«Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается. Многих игроков берут для вариации состава, но в любом случае это усиление», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Александр Самедов Александр Селихов Андрей Созин Георгий Джикия Луис Адриано Эммануэль Эменике
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
16:03 Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду
16:02 Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России
15:57 «Химки» из-за финансовой ситуации расстались с австрийским нападающим
15:49 «Зенит» может потратить € 5 млн на двух румынских футболистов
15:45 Нобоа может продолжить карьеру в «Зените»
15:41 Бывший хавбек «Анжи» Джамалутдинов может продолжить карьеру в Испании
15:37 Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается
15:31 Тарханов: «Урал» не будет вести работу по переходу Сердерова
15:22 СК Татарстана не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по Азмуну
15:19 Карпин: к расширению числа команд — участниц чемпионата мира отношусь нормально
15:03 Бывший голкипер «Спартака-Нальчик» Городовой продолжит карьеру в Норвегии
14:54 «Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб
14:52 Бышовец: расширение участников ЧМ мало что привнесёт в развитие футбола
14:33 Лебедев: ЧМ расширяется ради денег, но с точки зрения футбола это неправильно
14:28 Раньери: Муса забил два гола, и я надеюсь, что он будет играть всё лучше и лучше
14:18 Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова «Амкару» лучшим в 2016 году
14:16 Нобоа: не обязательно, что зимой покину «Ростов»
14:15 Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие «Барселоны» в Цюрихе
14:00 «Уфа» отправится на первый кипрский сбор в составе 22 игроков
13:44 Хуммельс чувствует себя 33-летним и не хочет играть на Кубке конфедераций
13:40 Мостовой: от увеличения количества сборных на ЧМ уровень турнира не упадёт
13:38 Фридрих: раздутый чемпионат мира, чтобы зарабатывать больше денег?
13:37 Кришито: надеюсь, новички покажут свой уровень в «Зените»
13:33 Хохлов возглавил «Динамо-2», в штаб вошли Никифоров и Плотников
13:31 Мак: будет непросто, но главная задача «Зенита» — стать чемпионом страны
13:23 Исинбаева: впечатлений масса, футбольная семья приняла тепло
13:16 Жулиано: у Эрнани много качеств, которые пригодятся «Зениту»
13:05 А. Ерёменко: Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт
13:05 Марадона сообщил, что ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров
12:59 «Ростов» продлил контракт с Эззатолахи, Нобоа выразил желание покинуть клуб
12:59 Муса: готов играть в «Лестере» на любой позиции, куда поставит тренер
12:51 «Крылья Советов» назвали соперников на втором сборе
12:48 Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ до 48
12:47 Анчелотти хочет, чтобы «Бавария» продлила контракты с Х. Алонсо и Роббеном
12:28 Гацкан: Бердыеву может хватить и трёх слов, чтобы донести свои идеи до игрока
12:25 Перес: Зидан будет одним из великих тренеров, если уже не является им
12:24 Симеоне: «Атлетико» играет не для того, чтобы люди читали в СМИ о красивой игре
12:14 «Динамо» проведёт два сбора в Турции
12:14 Маурисио: сложно поверить, что Витсель уехал в Китай, но я рад за него
12:14 Футболист из Нигерии попросил у Деда Мороза пройти просмотр в «Урале»
12:13 Марсиньо, Диего и Фомин не полетят на сбор «Уфы»
12:00 Роберто Карлос: бразильцы гордятся Неймаром
11:50 «Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры с Аллегри по новому контракту
11:48 Низелик подписал контракт с «Уфой» на 1,5 года и станет помощником Семака
11:43 Клопп: две огромные семьи «Ливерпуля» и «Боруссии» имеют чем гордиться сегодня
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+