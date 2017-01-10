Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением относительно трансферной кампании «Спартака».
«Спартак» почувствовал, что в этом году может стать чемпионом. И Федун соглашается на любые трансферные варианты, которые ему сейчас предлагают. Но мне непонятна ситуация, при которой красно-белые хотят приобрести Луиса Адриано и Эменике. И это при живом Зе Луише, не проданных Попове с Мельгарехо, а также молодых ребятах, которые также рассчитывают получить игровое время. При нынешнем лимите три иностранца на одну позицию – это перебор. Луис Адриано – это не Халк, но по уровню близок к нему.
В «Спартаке» говорят, что взяли из «Амкара» Георгия Джикию в обойму. Но как по мне – это игрок основного состава, который реально усилит команду и освободит место на поле для лишнего легионера. Мне Джикия очень нравится, специально смотрел несколько его игр. Может, Черчесов сказал ему что-то эдакое? Мало кто знал о нём до того, как Черчесов вызвал его в сборную. Сейчас парень выделяется на фоне других, в матче с ЦСКА так и вовсе был лучшим. Хотя конечно, свою роль тут сыграл и Гаджиев.
Что касается Селихова, то его взяли скорее для глубины состава. Мне понятна кандидатура Самедова. Особенно на фоне постоянных слухов об уходе Промеса. Даже если Квинси останется, Александр значительно расширит диапазон действий в атаке, может, голландца будут использовать на другом фланге или даже на позиции плеймейкера. По именам «Спартак» усиливается хорошо. Так же поступает в РФПЛ только «Зенит». Наверное, эти два клуба и будут бороться за чемпионство.
«Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается. Многих игроков берут для вариации состава, но в любом случае это усиление», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.