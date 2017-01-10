Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мутко: РФС поддержал расширение ЧМ, но вариант с 40 командами был симпатичнее

10 января 2017, вторник. 17:22. Футбол
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение ФИФА об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд.

«Нам был симпатичен вариант с 40 командами. Думаю, можно было спокойно провести турнир с 10 группами по четыре команды, но… Сейчас все склонились к варианту с 48 сборными, который поддержали конфедерации. И мы поддержали позицию своей конфедерации УЕФА.

В принципе этот вопрос был предрешён, просто речь шла о 40 и 48 командах. Это было одобрено ещё два года назад, когда утверждались реформы. Все национальные федерации — за, это неудивительно, поэтому мне не очень понятно, почему недовольны некоторые лиги. Сейчас оставалось только выбрать форму, мы исходили из того, чтобы, во-первых, спортивный принцип не страдал, а во-вторых, чтобы не усложнять проведение турнира, чтобы он оставался праздником.

Уже было подсчитано, что в 2026 году число членов ФИФА будет 211, процент участников чемпионата мира от общего количества не будет отличаться от того, который сейчас во многих турнирах. Футбол растёт на многих континентах, и, конечно, их не устраивает их представительство. Схема ещё будет дорабатываться, потребуется уточнение заявочных процессов, ведь не каждая страна может принять столько команд, нужно как минимум 12 стадионов. Поэтому количество стран, которые претендуют на проведение чемпионата мира, сократится», — цитирует Мутко ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко РФС Чемпионат мира - Футбол
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
17:40 Комитет Госдумы одобрил усиление ответственности за плохое поведение болельщиков
17:39 Витиньо определился с игровым номером в ЦСКА после возвращения из Бразилии
17:33 Халк: Оскар перешёл в «Шанхай СИПГ» из-за меня
17:26 Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
17:24 Витиньо прибыл в расположение ЦСКА
17:22 Мутко: РФС поддержал расширение ЧМ, но вариант с 40 командами был симпатичнее
17:22 Роджерс: когда смотрю на Куасси, то вспоминаю молодых Стерлинга и Коутиньо
17:18 Окончательные заявки команд на ЧМ-2018 должны быть представлены 4 июня
17:14 Инфантино: мы должны проводить ЧМ, исходя из особенностей XXI века
17:11 «Анжи» отзаявил Гаджибекова
17:08 Молло определился с игровым номером в «Зените»
17:05 Молло: надеюсь добиться успехов с «Зенитом» в европейском футболе
17:03 Экс-нападающий «Томи» Самодин перешёл в «Енисей»
16:51 ЦСКА интересуется шведским полузащитником Клаессоном
16:46 Шашков: в контракте Молло был пункт, по которому он мог уйти в топ-клуб
16:37 Йоветич вылетел в Севилью
16:26 Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
16:25 Ла Лига собирается оспорить решение ФИФА расширить число участников ЧМ до 48
16:20 Ассоциация европейских клубов выступила против увеличения числа команд на ЧМ
16:03 Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду
16:02 Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России
15:57 «Химки» из-за финансовой ситуации расстались с австрийским нападающим
15:49 «Зенит» может потратить € 5 млн на двух румынских футболистов
15:45 Нобоа может продолжить карьеру в «Зените»
15:41 Бывший хавбек «Анжи» Джамалутдинов может продолжить карьеру в Испании
15:37 Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается
15:31 Тарханов: «Урал» не будет вести работу по переходу Сердерова
15:22 СК Татарстана не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по Азмуну
15:19 Карпин: к расширению числа команд — участниц чемпионата мира отношусь нормально
15:03 Бывший голкипер «Спартака-Нальчик» Городовой продолжит карьеру в Норвегии
14:54 «Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб
14:52 Бышовец: расширение участников ЧМ мало что привнесёт в развитие футбола
14:33 Лебедев: ЧМ расширяется ради денег, но с точки зрения футбола это неправильно
14:28 Раньери: Муса забил два гола, и я надеюсь, что он будет играть всё лучше и лучше
14:18 Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова «Амкару» лучшим в 2016 году
14:16 Нобоа: не обязательно, что зимой покину «Ростов»
14:15 Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие «Барселоны» в Цюрихе
14:00 «Уфа» отправится на первый кипрский сбор в составе 22 игроков
13:44 Хуммельс чувствует себя 33-летним и не хочет играть на Кубке конфедераций
13:40 Мостовой: от увеличения количества сборных на ЧМ уровень турнира не упадёт
13:38 Фридрих: раздутый чемпионат мира, чтобы зарабатывать больше денег?
13:37 Кришито: надеюсь, новички покажут свой уровень в «Зените»
13:33 Хохлов возглавил «Динамо-2», в штаб вошли Никифоров и Плотников
13:31 Мак: будет непросто, но главная задача «Зенита» — стать чемпионом страны
13:23 Исинбаева: впечатлений масса, футбольная семья приняла тепло
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+