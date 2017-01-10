Халк: Оскар перешёл в «Шанхай СИПГ» из-за меня

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк высказал своё мнение по поводу перехода полузащитника «Челси» Оскара в китайский клуб. 25-летний игрок защищал цвета «Челси» с 2012 года. За это время он принял участие в 203 матчах, забил 38 голов и отдал 37 результативных передач.
«Я разговаривал с Оскаром о „Шанхай СИПГ“ прежде, чем он перешёл сюда. Я сказал ему, что Шанхай — красивый город, что здесь просто фантастический клуб, который будет становиться ещё лучше в ближайшие годы.
Я также сказал ему, что наши товарищи по команде очень дружелюбны и приветливы, поэтому мне тут очень комфортно. Услышав от меня всё это, он решил перейти сюда», — цитирует Халка FourFourTwo.